Байден прокоментував зниження свого рейтингу

Президент США Джо Байден, коментуючи зниження свого рейтингу до рекордно низьких показників, заявив, що не керувався результатами соціологічних опитувань, беручи участь у передвиборчих перегонах. Свою позицію він виклав у понеділок в інтерв'ю телеканалу WKRC-TV, повідомляє ТАСС.

Ведучий поцікавився думкою американського лідера щодо результатів опитування, проведеного спільно газетою USA Today та Саффолкським університетом. Дослідження показало, що рівень схвалення американцями діяльності президента опустився до рекордно низької позначки – 37,8%.

"Результати опитування, які я бачив у інших ЗМІ перед тим, як зайти [у студію], справді говорять про зниження мого рейтингу, але співвідношення там - 48% [позитивно оцінюють діяльність Байдена] до 52%" , - зазначив Байден.

"Зрозумійте, я балотувався в президенти не через опитування громадської думки" , - заявив він.

При цьому Байден підкреслив, що ситуація може змінитися в міру просування в Конгресі США порядку денного його адміністрації, який вплине на простих американців.

Президент США зазначив, що цифри, отримані в ході опитувань, можуть "зростати і падати", зазначивши, що користується наразі підтримкою "практично такого ж числа американців", як і низка його попередників, включаючи Барака Обаму (2009-2017) та Білла Клінтона (1993-2001). При цьому Байден визнав, що "величезна кількість американців відчуває стурбованість" в умовах пандемії коронавірусу, енергетичної кризи та безробіття.

Дослідження USA Today та Саффолкського університету показало, що негативно дії Байдена на посаді глави держави оцінюють 59% опитаних, ще 3,2% респондентів утрималися від відповіді. 46% учасників опитування вважають, що президент справляється зі своїми обов'язками гірше, ніж вони очікували. При цьому майже 64% респондентів, серед яких 28% прихильників Демократичної партії, виступили проти того, щоб демократ Байден балотувався на другий термін 2024 року.