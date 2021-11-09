Пенсії військовим підвищать: хто і коли може розраховувати на надбавку

На військових пенсіонерів вже у 2022 році чекає індексація пенсійних виплат, оскільки їхні пенсії залежать від інших показників – наприклад, зарплат діючим військовослужбовцям, повідомляє Сьогодні.

Пенсії при призові на військову службу

Поки в Україні діє особливий період, який триває з 17 березня 2014 року, пенсіонерам не припинять виплачувати пенсії, навіть якщо їх призвуть на військову службу.

Для пенсіонерів з-поміж військових, яким виплату пенсій на час їхньої служби було припинено ще до початку особливого періоду, при звільненні пенсія виплачуватиметься з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. Тобто їм зроблять перерахунок виплат. Якщо новий розмір вийде менше, ніж був до призову, то суму виплати залишать незмінною.

Виплати учасникам бойових дій

У 2021 році змінився розмір виплат для учасників бойових дій. Крім мінімальної пенсії їм належить надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Але оскільки мінімальну пенсію періодично переглядають, то надбавка змінюється разом з нею. З 1 грудня пенсійний мінімум становитиме 1934 грн, надбавка для УБД – 483,5 грн відповідно.

Крім того, з 1 липня Кабмін збільшив мінімалку для УБД. Для них вона має бути не менше 210% прожиткового мінімуму або не менше ніж 3893,40 гривні. Якщо розмір виплати не дотягує до рівня, то встановлюється доплата до потрібного показника.

Якщо людина отримала інвалідність на війні, то її виплати прив'язані до мінімальної пенсії та становлять 650% пенсійного мінімуму для першої групи інвалідності (12 051 грн), 525% або 9733,50 грн для другої групи та 360% мінімальної пенсії або 6674,40 грн третьої групи.

Пенсії для військових у 2022 році

В Україні проведуть перерахунок пенсій колишнім співробітникам розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262. Доплату нарахують на виплати, здійснені з 1 серпня 2021 року. Це стало можливим через підвищення зарплат українським розвідникам. Таке рішення ухвалено Кабміном ще у липні 2021 року на виконання норм нового закону "Про розвідку".

Зазначимо, що пенсія колишніх військових залежить від рівня грошового забезпечення чинних військовослужбовців. Отже, якщо зростає зарплата, то й має зростати розмір пенсії. На даному етапі індексацію ще не провели, влада планує це зробити вже у 2022 році.

"Ми індексуватимемо пенсії і військовим пенсіонерам та вченим, хоча цього не робили ніколи фактично. У нас заплановані додаткові виплати пенсіонерам у віці 80+, 75+ і з цього року буде вже 70+" , – розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Зазначимо, у жовтні військовослужбовці Збройних сил України, які не мають дисциплінарних стягнень, отримали одноразову грошову премію до Дня захисників та захисниць України у розмірі 2500 гривень.

Виплати при втраті годувальника

Ще одним важливим пунктом соціальних виплат стали пенсії зі втрати годувальника, який загинув, захищаючи Україну на Донбасі. Одержувачам платитимуть не менше ніж 7800 грн. Такі зміни набудуть чинності з 1 січня 2022 року. Наразі вони отримують до 6100 грн.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з 1 січня 2022 року отримувати пенсію зі втрати годувальника можуть діти, непрацездатні батьки, дружина чи чоловік загиблої особи.

Пенсія призначається:

непрацездатним батькам та дружині/чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело фінансування для існування;

непрацездатним батькам та дружині/чоловікові військовослужбовців;

дітям.

Для отримання соціальної допомоги знадобиться документальне підтвердження причини смерті. Для цього потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем прописки та отримати висновок військово-лікарської комісії.

Як отримати стаж для пенсії за віком

Українцям для нарахування пенсії за віком, яку з 1 грудня підвищать, потрібний стаж роботи від 28 років. Але якщо їх не вистачає, то роки можна докупити.

Вартість одного місяця страхового стажу у січні-листопаді 2021 року становить 6000 грн (22% від мінімальної заробітної плати). А якщо говорити про одноразову плату за минулі періоди, сума становить 2640 грн.

Для українців, які працювали у 2004-2010 роках, можна доплатити за ті місяці, коли сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою за мінімальний – внесе до стажу повний місяць.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.