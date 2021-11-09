Сенатори США ініціюють нові санкції проти "СП-2"

Група сенаторів-республіканців запропонувала додати санкції щодо "Північного потоку - 2" до оборонного бюджету США наступного року, заявив член комітету з міжнародних відносин сенату Джим Ріш, повідомляє РИА Новости.

Як йдеться у пресрелізі, поширеному офісом Ріша, він разом із п'ятьма колегами-законодавцями вніс до закону про асигнування на оборону США на 2022 рік "поправки, щоб зупинити "Північний потік — 2".

У повідомленні йдеться, що поправки зобов'язують запровадити санкції проти оператора газопроводу.