США закликали припинити бойові дії в Ефіопії

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні РБ ООН заявила, що бої в Ефіопії мають бути припинені всіма сторонами та настав час сісти за стіл переговорів, повідомляє "Интерфакс".

"Настав час усім сторонам негайно припинити бойові дії та утримуватися від підбурювання до насильства та розколу" , - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, войовнича риторика та підбурювальні висловлювання всіх сторін лише посилюють насильство.

"Настав час уряду Ефіопії, "Народному фронту звільнення Тиграю" (НФОП) та всім іншим групам розпочати негайні переговори про припинення вогню без попередніх умов, щоб знайти стійкий шлях до миру. (...) Настав час скласти зброю" , - зазначила вона.

Постпред США запевнила, що Вашингтон засуджує насильство, яке здійснюють всі сторони конфлікту.