Компанія Toyota опинилася серед найгірших борців зі зміною клімату

Toyota Motor названа третьою за впливовістю компанією у світі, що перешкоджає боротьбі зі зміною клімату. Перші два місця дісталися нафтовим гігантам ExxonMobil і Chevron, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті InfluenceMap. У дослідженні, присвяченому впливу корпорація на політику в області змін клімату, Toyota названа найгіршою серед виробників автомобілів. У списку також значаться BMW (18 місце), Daimler (24) і Hyundai (25).

"Корпоративний сценарій стримування кліматичної політики далекий від наукового заперечення, але він не менш руйнівний" , - зазначив глава InfluenceMap Ед Коллінз.

І додає, що корпорації не обмежуються спробами безпосередньо підірвати існуючі правила в області впливу на клімат, але також використовують витончені техніки перехоплення порядку і лобіювання своїх інтересів через великих світових провідних політиків.

Згідно зі звітом видання The New York Times, японський автовиробник за закритими дверима агітував лідерів Конгресу США протидіяти планам адміністрації Байдена щодо прискорення електрифікації автомобілів.

А роком раніше виявилося, що Toyota зробила найбільше пожертвувань на передвиборчу кампанію Республіканської партії США, провідні політики якої ставлять під сумнів наукове обґрунтування зміни клімату.

Зовсім недавно глава Toyota Акіо Тойода оголосив, що перехід Японії на електромобілі зажадає створення відповідної інфраструктури, яка обійдеться країні в 135-358 млрд доларів. Крім того, Тойода вважає, що електрокари не настільки екологічні, як прийнято вважати.

При цьому в Toyota стверджують, що гібридні та водневі технології принесуть набагато більше користі в боротьбі зі зміною клімату. З іншого боку, днями японський виробник представив свій перший електричний кросовер, розроблений спільно з компанією Subaru.