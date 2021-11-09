Курс валют НБУ на 9 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 8 ноября, снизился до отметки 26.08 за 1 доллар.
Евро подорожал на 11 коп до 30.20 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 35.33 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.53 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 6.57 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.080600
|EUR
|Евро
|30.202600
|RUB
|Рубль
|0.365280
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.326200
|CHF
|Швейцарский франк
|28.525200
|PLN
|Польский злотый
|6.573700