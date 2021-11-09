Названа дата появи першого електролітака з нульовим рівнем викидів

Повністю електричний літак, який здатний перевозити 100 осіб, може з'явиться до 2027 року. Це має значно прискорити графік випуску комерційних авіалайнерів без пального, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Американський стартап Wright Electric Inc. планує переобладнати електродвигуни в регіональному літаку BAe 146, замінивши його чотири реактивних двигуна і перетворивши в модель з нульовим рівнем викидів.

Компанія планує побудувати флот з переобладнаних літаків, які зможуть літати на одному заряді близько 1 години або 740 кілометрів.

Концепт электросамолета (фото: weflywright.com)Концепт електролітака (фото: weflywright.com)

Переобладнані літаки будуть підходити для здійснення перельотів в близькі один від одного міста, такі як Нью-Йорк і Бостон, Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу, а також багато європейських міст, які в даний час обслуговуються регіональними літаками Airbus A320 або Boeing Co. 737.

Нагадаємо, у Києві почали тестувати новий Швейцарський електропоїзд Stadler ("Штадлер"), який прибув до столиці в рамках реалізації нового проєкту приміського залізничного сполучення City Express.

Ми також писали про те, що в Харкові пасажири літака після посадки провели зайвий час на борту через скандального і неадекватного пасажира. Чоловік спочатку запізнився на рейс, а потім курив у салоні.