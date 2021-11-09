Знання другої мови не дасть мозку рано постаріти

У людей, які говорять двома мовами, стареча деменція настає як мінімум на чотири-п'ять років пізніше, ніж у інших. При цьому, як встановили дослідники з Індії, абсолютно не важливо, чи може людина читати двома мовами, якої він статі, яку освіту здобув, чим займається у житті, живе у міських умовах чи сільських, повідомляє Menslife.

Автор дослідження, Суварна Алладі з Інституту медичних наук у місті Хайдарабаді, пояснює, що використання двох мов і більше допомагає краще розвиватися тим областям мозку, які відповідають за увагу та виконавські функції. І це допоможе захистити мозок від передчасного старіння, тобто розвитку деменції.

Експерти докладно вивчили історії 648 жителів Індії у віці 66 років, які страждали на деменцію. З усіх добровольців 391 людина знала дві мови та більше. У 240 учасників було виявлено хворобу Альцгеймера, у 189 - недоумство, спровоковане порушенням роботи судин головного мозку, 116 хворіли на фронтотемпоральну деменцію, викликану збоями в діяльності фронтальної частки мозку.

Інші учасники дослідження мали як змішаний тип деменції, так і недоумство. В останньому випадку люди відчували яскраві зорові галюцинації.

Дослідники дійшли висновку, що перші три види хвороб набагато пізніше долали тих людей, хто знав дві мови і часто розмовляв ними. Що цікаво, володіння більш ніж двома мовами не має жодних додаткових позитивних ефектів на відстрочку розвитку деменції - достатньо двох.