Citroеn планує відмовитися від випуску стандартних мінівенів

Генеральний директор компанії Citroen Вінсент Кобе заявив, що вони планують відмовитися від випуску мінівенів, оскільки багато марок вже давно перестали випускати машини цієї категорії, повідомляє Судово-юридична газета.

Очільник компанії не уточнив, коли саме остаточно завершиться виробництво цих автомобілів.

На даний момент у модельній лінійці бренду є лише один мінівен під назвою Citroеn C4 Spacetourer, продажі якого почали стрімко падати, тому питання про припинення його виробництва буде вирішено незабаром.