Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий річний мінімум – 26,07 гривень на купівлю. Тільки завдяки зусиллям Національного банку, який жорстко захищав рівень 26,08, долар не опустився нижче 26 гривень.

Сьогодні підвищена пропозиція з боку експортерів збережеться. Крім того, на вівторок Міністерство фінансів запланувало проведення чергового аукціону щодо розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Інвесторам будуть запропоновані цінні папери одразу 7 випусків: терміном на 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки, 5 та 6 років. До двох останніх можуть виявити інтерес нерезиденти. Якщо їх зацікавить придбання «довгих» ОВДП, то вони вже сьогодні можуть почати продавати валюту для їхньої завтрашньої оплати, що ще більше збільшить пропозицію доларів на міжбанківському валютному ринку. Національний банк зі свого боку продовжить контролювати швидкість падіння долара і обов'язково вийде із покупкою, якщо побачить, що ринок не справляється з обсягами пропозиції.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,05/26,12 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у понеділок у першій половині дня знизилася на 4 копійки: вранці його продавали по 26,19-26,20 гривень, а на обід цінник опустився до 26,15-26,16 гривень. До вечора долар подорожчав буквально на 1 копійку до 26,16-26,17 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,17-26,18 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар на міжбанку піде вниз, він потягне за собою готівкового «американця». Зазначимо, що останнім часом розрив між готівковим та безготівковим доларом почав зростати.

Євро на ринку FOREX вчора продовжило зростання, що почалося минулої п'ятниці, і піднялося до позначки 1,1593. Вранці вівторка він продовжує зростати і вже торкнувся позначки 1,1606. Готівковий євро у понеділок протягом дня продавали по 30,18-30,23 гривень; надвечір почала зростати кількість пропозицій по 30,25 гривень, а дешевші варіанти стали зникати. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 30,20-30,25 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним. Якщо євро продовжить відновлення, то і готівковий євро протягом дня зросте в ціні.

Російський рубль у понеділок здійснював різкі рухи між рівнями 71,15 та 71,50 рублів за долар. Вранці вівторка діапазон коливань звузився до 71,20-71,33 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора не змінився в ціні: його, як і у вихідні, продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією самою ціною; ймовірність, що рубль подешевшає ще невелика.