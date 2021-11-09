Верещук приєднається до української делегації в ТКГ

Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

Він зазначив, що у складі української делегації в ТКГ відбулися зміни.

"Після переходу Олексія Рєзнікова в Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук" , – відзначив Никифоров.

Він додав, що українська делегація має ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.