Ібрагімович висловився про можливе завершення кар'єри

Нападник Мілана Златан Ібрагімович продовжує грати та забивати м'ячі. 40-річний форвард відповів на питання про можливе завершення кар'єри, повідомляє Сьогодні.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович заявив, що поки що не думає припиняти виступати на високому рівні.

"Ще не вирішив, коли збираюся закінчувати. Навпаки, хочу продовжувати грати якнайдовше і при цьому не думати про відход. Я не хочу бути одним із тих гравців, які потім шкодують про те, що не продовжили виступати. Я збираюся працювати й надалі. Гратиму доти, поки мене потребують", — цитує Ібрагімовича Sky Sport Italia.

Протягом своєї кар'єри Златан встиг пограти за низку топових європейських клубів та виграти 31 трофей. Контракт шведа із Міланом розрахований до літа 2022 року.

Цього сезону Ібрагімович зіграв за Мілан 6 матчів у Серії А та забив 3 м'ячі.