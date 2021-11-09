Газпром нарощує запаси у ПСГ Європи

Фізичні потоки газу газопроводом "Ямал-Європа" (йде до Німеччини через Білорусь і Польщу) та український ужгородський газотранспортний коридор у вівторок ростуть у рамках реалізації планів "Газпрому" збільшувати закачування в підземні сховища Європи, повідомляє Интерфакс.

Заявка на вівторок на прокачування газу через Україну до Словаччини зросла з 75 до 83 млн. куб. м за кілька попередніх днів, свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream. Український транзит уже зріс у 1,5 раза до 1 листопада. Всього "Газпром" з довгострокового бронювання має в своєму розпорядженні українські транзитні потужності в 109 млн куб. м на добу.

Глава компанії Олексій Міллер раніше говорив, що концерн планував 8 листопада повністю закінчити закачування газу в підземні сховища в Росії, а потім розпочати заповнювати свої потужності зберігання в Європі (передусім у Німеччині та Австрії).

Спостерігачі чекали, що для реалізації цих планів "Газпром" задіє невикористані потужності на українському та польському напрямках. Однак на щоденному аукціоні в понеділок увечері концерн поки не докуповував додаткових потужностей польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа", яку на листопад заброньовано лише на третину.