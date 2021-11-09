Тайвань заявив про готовність Китаю блокувати об'єкти інфраструктури

Збройні сили материкового Китаю вже мають можливості та засоби для того, щоб блокувати ключові порти та аеропорти Тайваню, заявило у вівторок тайванське військове відомство, повідомляє "Интерфакс".

"Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) здатна здійснити блокаду наших найважливіших портів, аеропортів та маршрутів авіарейсів, щоб перекрити наші повітряні та морські лінії та вплинути на потік військових поставок та матеріально-технічних ресурсів нам" , - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що в той же час НВАК прагне завершити модернізацію своїх збройних сил до 2035 року, щоб "отримати перевагу у можливих операціях проти Тайваню та реальні можливості протистояти іноземним силам, що становить серйозну загрозу нашій національній безпеці".

Нещодавнє збільшення військових навчань та польотів літаків ВПС КНР у зоні ідентифікації ППО Тайваню є частиною того, що Тайбей розглядає як ретельно сплановану стратегію переслідування.

"Його жахлива поведінка спрямована не лише на зниження рівня нашої бойової могутності та підрив нашої віри та морального духу, але також є спробою зміни статус-кво у Тайванській протоці, щоб зрештою досягти своєї мети "захопити Тайвань без бою" , - йдеться в повідомленні військового відомства.

Глава тайванської адміністрації Цай Інвень уже зробила зміцнення оборони острова пріоритетом, пообіцявши виробляти більше зброї всередині країни, включаючи підводні човни, та нарощувати закупівлі військового обладнання у Сполучених Штатів, найважливішого постачальника зброї Тайваню.