Новий серіал Netflix "Аркейн" обійшов за популярністю "Гру в кальмара"

Netflix випустив перші три епізоди нового серіалу "Аркейн" (Arcane), вони опубліковані на YouTube-каналі стрімінгового сервісу, повідомляє Газета.ru.

Прем'єра анімаційного проєкту відбулася 7 листопада. Серіал обійшов за популярністю південнокорейську драму «Гра в кальмара» у 38 країнах, зокрема в Росії.

У розробці нового серіалу брали участь одразу дві студії — Riot та Fortiche Productions, роботу яких можна побачити у кліпах LoL.

Події «Аркейн» розгортаються навколо сестер Джинкс та Вай, чемпіонів League of Legends, які борються із протистоянням двох міст — Зауна та Пілтовера.

Нові епізоди проєкту вийдуть протягом наступних кількох тижнів – прем'єри заплановані на 14 та 21 листопада.