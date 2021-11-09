Кремінь пояснив, чому немає штрафів за порушення закону про мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, чому в Україні ще нікого не оштрафували за порушення мовного закону, повідомляє Сьогодні.

"Станом на сьогодні жоден штраф не накладено саме тому, що ми проводимо надзвичайно конструктивну роботу з людьми, які припустилися помилки. Це стосується сфери обслуговування, власників інтернет-магазинів, представників органів поліції, вчителів, лікарів, депутатів місцевих рад, які визнають, що порушення були, але на майбутнє обіцяють бути максимально толерантними та шанобливо ставитися як до закону, так і до його виконання” , – каже Кремінь.

За його словами, штрафувати громадян за систематичне порушення мовного законодавства матимуть змогу з 16 липня 2022 року.

Кремінь також поскаржився, що російська пропаганда зробила з нього "мовного інквізитора".