Грузинська опозиція продовжує протестувати на підтримку Саакашвілі

Акції протесту опозиційних сил, які вимагають звільнення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та призначення дострокових парламентських виборів, продовжились у Тбілісі вранці у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ці протестні акції безперервні, поки, насамперед, Міхеїла Саакашвілі не буде госпіталізовано до цивільної клініки. Його перебування у тюремній лікарні небезпечне, тому депутати парламенту від опозиції вимагають зустрічі з міністром юстиції ", - сказав голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія журналістам у вівторок .

Прихильники опозиції в цей час збираються біля будівлі міністерства юстиції. Мелія заявив своїм прихильникам, що учасники акції вимагатимуть від міністра юстиції Раті Брегадзе роз'яснень щодо зроблених ним напередодні заяв про добровільну госпіталізацію Саакашвілі до тюремної лікарні.

Увечері у понеділок Саакашвілі перевезли на госпіталізацію з Руставської в'язниці, де він 40 днів тому оголосив голодування, до тюремної лікарні, розташованої на території тюремного комплексу у Глданському районі Тбілісі.

За словами Брегадзе, переведення Саакашвілі до тюремної лікарні було пов'язане з його відмовою від лікування.

"Міхеїл Саакашвілі відмовився від суттєвої частини лікування, яке йому надавалося і, відповідно, збільшився ризик того, що його здоров'я могло погіршитися" , - сказав Брегадзе раніше в ефірі грузинської телекомпанії "Імеді".

Міністр додав, що це рішення було ухвалено задля безпеки Саакашвілі.

Сам Саакашвілі стверджує, що його привезли до тюремної лікарні Глданської в'язниці у Тбілісі обманним шляхом, запевнивши, що перевозять до цивільної клініки.