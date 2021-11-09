"Дія" не завантажує COVID-сертифікат: що робити

Українці, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, іноді стикаються з тим, що програма "Дія" не підтягує сертифікат про вакцинацію. Це неприємна, але цілком вирішувана проблема. Про це, посилаючись на слова директора департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров'я України Дмитра Черниша, повідомляє Слово і діло.

За його словами, зараз на 5 млн згенерованих через "Дію" сертифікатів до НСЗУ надійшло близько 10 тисяч звернень щодо зазначеної проблеми – додаток не видає сертифікат.

Основна причина виникнення такої проблеми - помилки з боку лікаря або користувача, тобто. неправильне внесення даних при вакцинації, або спочатку допущена помилка вакцинованим в даних. Найчастіше виникає три помилки:

дані про першу та другу дозу внесені до різних медичних карток;

лікар вніс інформацію про вакцинацію не в той день, коли її було зроблено;

припущено помилку в даних - наприклад, неправильна серія вакцини.

Помилки, допущені лікарем, їм же і виправляються. Потрібно звернутися до лікаря, який робив вакцинацію, та попросити його виправити дані (або якщо вони ще не внесені, попросити його це зробити).

Ім'я лікаря, який проводив вакцинацію, вказано на довідці – або його можна з'ясувати через свого сімейного лікаря, або через додаток Helsi, якщо людина реєструвалася на вакцинацію через нього.