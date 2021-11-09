В Україні почали забирати автомобілі за перевищення швидкості

В Україні почали забирати автомобілі за порушення правил дорожнього руху та несплачені штрафи. Конфіскація загрожує тим, хто "ганяє" у містах на швидкості понад 150 км/год. Таких порушників по всій країні налічується близько 150, понад 30 із них перебувають у Києві, повідомляє Міністерство юстиції, повідомляє UBR.

За дорученням відомства конфіскацією займається Державна виконавча служба разом із патрульними.

"Є люди, які мають 10, 15, 20 несплачених штрафів за перевищення швидкості. Це нам дає всі законні підстави з дотриманням вимог закону виїжджати, відстежувати таких порушників, спільно зі співробітниками поліції затримувати їх та евакуювати їхні транспортні засоби на штрафмайданчик" , – каже заступник міністра Андрій Гайченко в ефірі "Україна 24".

У сюжеті йдеться, що після цього власник авто має покрити всі штрафи за перевищення швидкості, заплатити за евакуацію автомобіля (близько 1200 грн.) та перебування транспорту на штрафмайданчику (144 грн. за день). Якщо він не знайде грошей, його автомобіль "піде з молотка".

Перші конфіскації вже відбулися у Харкові. Там, наприклад, евакуатор забрав дорогий Mercedes. Його власник їздив 130 км/годину і накопичив штрафів на 80 тис. грн. Загалом у місті за два дні роботи евакуювали 5 елітних авто.

Приблизно через місяць така система почне діяти у Києві, а потім – на всій території країни.

Відомо, що такі кардинальні заходи було введено в дію після низки масштабних смертельних ДТП, які сталися в Україні через перевищення швидкості.