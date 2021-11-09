Обмеження червоної зони впливають на ціни та попит на квартири

Обмеження червоної зони впливають на ціни та попит на квартири

За умови сплати повної вартості майбутніх квартир, інвесторам варто розраховувати на "приховане" зниження вартості квадратного метра до 10-15%, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

З другої половини вересня по жовтень включно попит на первинному ринку найбільших міст України скоротився в середньому на 15-20%. У Києві та Одесі активність інвесторів знизилася більш як на 15-17%, а у Львові, Дніпрі та Харкові зниження попиту становить близько 20-22%. Через загострення пандемії, в листопаді зниження попиту на квартири може становити близько 20%, розповіли в Асоціації фахівців з нерухомості України.

Як "червона зона" впливає на попит

З другої половини вересня по кінець грудня зменшення активності може сягнути в середньому 30%, вважає Президент АСНУ Юрій Піта.

"Попри те, що фактичних обмежень для інвестування в первинний ринок житла не запроваджено, негативне інформаційне тло про рівень захворюваності на Covid19 стане суттєвим фактором для відтермінування угод щонайменше на 1,5-2 місяці", – вважає експерт.

Вплив на динаміку будівництва

Нові форсмажорні обставини можуть також позначитися на динаміці будівництва. За даними АСНУ, в Києві тимчасове сповільнення будівельних робіт можливе у 30% об’єктів, що будуються, у Львові та Харкові – цей показник може бути вищим за 35%, у Дніпрі та Одесі – понад 25%.

"За підсумками жовтня у найбільших містах України лише трохи більше 50% компаній мають достатні фінансові можливості продовжувати будівництво протягом певного періоду без залучення коштів інвесторів. Досі на первинному ринку існують значні ризики для вкладання коштів, а перебіг пандемії лише загострює їх. Тому цікавість потенційних покупців до того чи іншого житлового комплексу залежатиме ще й від активності ведення будівництва", – розповів Юрій Піта.

Вплив на ціни та "приховані" знижки

Що стосується цінової політики, то незважаючи на очікуване скорочення попиту та можливі проблеми з веденням будівельних робіт, до кінця року забудовники навряд чи ризикнуть збільшувати ціну. Натомість, як підкреслив фахівець, до кінця року інвестори за умови 100%-оплати можуть розраховувати на знижки від 10%.

"У найближчі 2 місяці коливання вартості кв. метру на первинному ринку житла в найбільших містах України не перевищить 0,5-1%, що буде головним виразником цінової стабілізації. Разом з тим потенційним інвесторам, за умови сплати повної вартості майбутніх квартир, варто розраховувати на так зване "приховане" зниження вартості кв.м до 10-15% залежно від динаміки будівництва, класу об’єкта, площі квартири та низки інших характеристик", – наголосив він.

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