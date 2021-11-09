Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про побиття під час переведення до лікарні пенітенціарної установи №18 (Глданська в'язниця) у Тбілісі. За словами політика, тюремники обдурили його, оголосивши, що везуть його до звичайної міської поліклініки, повідомляє Обозреватель.

Як пишуть у ЗМІ Грузії, лист Саакашвілі зачитав його адвокат Ніка Гварамія. У ньому йдеться про те, що, незважаючи на категоричну відмову екс-президента, його витягли з машини, повалили на землю й кілька разів ударили по шиї.

Також Саакашвілі нібито тягали за волосся й намагалися щось уколоти проти його волі.

"А один із співробітників в'язниці, як видно, із керівництва, сказав мені: "Ага, пташко, ми все-таки отримали тебе", і вилаявся. Я зажадав, щоб назвали його ім'я, але мені в цьому відмовили" , – додав політик.

Крім того, він поскаржився, що в камері "весь час чути вигуки та голоси злочинців" .

Саакашвілі наголосив, що відмовляється від будь-якого медичного втручання та не співпрацює із медперсоналом. Він згоден зустрітися лише з особистим лікарем.

"Моє переведення сюди має одну мету – моє фізичне знищення за вказівкою Путіна… Я був зобов'язаний чинити фізичний опір насильству, але я був тут один. А вас там, зовні, безліч, тому вас ніхто не переможе в умовах мирного, але дуже стійкого протесту" , – звернувся екс-президент до своїх прихильників.