Названо пози для сну, які мають негативний вплив на здоров'я

Сон на спині та на животі може негативно впливати на здоров'я людини: провокувати розвиток серцево-судинних захворювань та порушення роботи травлення. Однак і сном на боці є протипоказання, розповів сомнолог, керівник Центру медицини МДУ ім. М.В. Ломоносова Олександр Калінкин, повідомляє Life.

За його словами, через високу подушку у людини може виникати сильний вигин у шийному відділі. Щоденний сон у такому положенні може спричинити формування венозного застою в головному мозку.

"Під час сну на спині людина більше хропе, підвищується ризик апное (зупинки дихання). Довели, що в деяких випадках з'являється ризик розвитку серцево-судинних і навіть онкологічних захворювань. Відомо, що становище під час сну на спині впливає на здоров'я негативним чином поза залежності від апное", - розповів Калінкин.

Фахівець зазначив, що у сну на животі теж є недоліки. У цьому положенні виникає підвищений тиск на внутрішні органи, зокрема шлунково-кишковий тракт. Це може призвести до порушення травлення.

За словами Калінкіна, найкорисніше спати на боці, причому не має значення, на якому саме боці — правому чи лівому. Цей варіант найбільш безпечний для дихання та внутрішніх органів. Проте для людей із порушенням стравохідного сфінктера є протипоказання.