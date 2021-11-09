Біткоїн та Ethereum оновили історичні максимуми

9 листопада котирування цифрового золота оновили історичний максимум на відмітках вище за $68 500. За останню добу ціна активу зросла на 4%, згідно з CoinGecko, повідомляє ForkLog.

На момент написання біткоїн торгується близько $68 000. Його ринкова капіталізація становить $1,28 трлн, а індекс домінування - 41,8%.

Аналітики Glassnode зазначили, що на тлі зростання ціни посилився відтік коштів із криптовалютних бірж. Резерви останніх становили трохи більше 12,9% від оборотної пропозиції.

За словами експертів, ончейн-активність «дуже повільно відновлюється», все ще перебуваючи нижче пікових рівнів «періодів хайпу та ейфорії» у 2017 році та І кварталі 2021 року.

"Це переконливо свідчить про те, що ринок, ймовірно, все ще перебуває у фазі помірного накопичення, яка характеризується низькою активністю, великим відпливом коштів з бірж та скромними стратегічними витратами досвідчених інвесторів", - йдеться у звіті.

Друга з капіталізації криптовалюта також оновила історичний максимум — її ціна перевищила позначку $4800. За останню добу Ethereum подорожчав на 1,4%, згідно з CoinGecko.

На момент написання актив торгується близько $4808. Його капіталізація становила $569,96 млрд.

Ціна Ethereum зростає на тлі зниження емісії криптовалюти за рахунок спалювання частини трансакційних комісій. За даними сервісу Watch the Burn, за останні сім днів мережа вивела з обігу 85 894 ETH (~$413,29 млн) - понад 91% усіх випущених за цей період монет (93 687 ETH). Чиста емісія становила лише 7800 ETH (~$37,57 млн).