Укрзалізниця показала "золотий вагон"
Укрзалізниця пропонує пасажирам відчути себе VIP-персоною, проїхавшись у "золотому вагоні". Така поїздка з Києва до Одеси обійдеться в цілих 24 тисячі гривень, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
Всередині такий вагон може забезпечити вас усім необхідним, що може вам знадобитися під час подорожі.
У ньому є кухня і великий обідній стіл, а також двоспальне ліжко, душ, шафа і робоче місце.
Такий вагон Укрзалізниці нагадує скоріше "пересувний готель", ніж поїзд.
Всередині все оформлено, як то кажуть "по-багатому" - люстри, портьєри, ліплення - все в золоті.
Обід і вечеря подається на розкішному посуді, звичайно ж з елементами позолоти.
Не менш розкішно виглядає і спальня з двомісним ліжком.
Пропозиція Укрзалізниці з VIP-вагонами доступна для кожного, але - недешево
Перевізник пропонує у своєму асортименті кілька таких вагонів з підвищеним комфортом.
Замовити вагони-салони можна з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро.
У VIP-вагонах є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе, а також великий зал для переговорів. Крім того, вони облаштовані спеціальними купе для охорони і службового персоналу.
Всього кількість спальних місць в таких вагонах становить від 5 до 11 (в залежності від конструкції вагона).
Поїздка в подібних вагонах обійдеться в суму від 12 тисяч гривень.