У поліції розповіли, на яких підставах перевіряють COVID-сертифікати

Право поліції проводити карантинні рейди та перевіряти COVID-документацію передбачено законодавством, і такі функції правоохоронців не суперечать положенням Конституції.

Про це р﻿озповів глава Нацполіції Ігор Клименко у бліцінтерв'ю виданню Цензор.НЕТ, текст якого розміщений на Фейсбук-сторінці Нацполіції.

"Насправді ще від початку запровадження карантину ми чуємо закиди про нібито брак легітимності повноважень поліції перевіряти й контролювати дотримання карантинних обмежень. Нагадаю, що наразі їх встановлено постановою Кабінету Міністрів №1236. А в статті 117 Конституції України визначено, що постанови й розпорядження Кабінету Міністрів є обов’язковими для виконання" , - наголосив Ігор Клименко.

Він додав, що постановою №1236 поліцейських уповноважено проводити вибіркові перевірки документів, які підтверджують COVID-безпечність. До цієї категорії належать, зокрема й сертифікати про вакцинацію.

Глава Нацполіції додав, що документи про вакцинацію не відображають стан здоров'я людини. Йдеться лише про факт отримання чи не отримання щеплення, тому при зчитуванні даних жодної інформації про стан здоров’я особи поліцейські не отримують.

Він також зазначив, що при перевірці COVID-документації правоохоронці діють в межах законодавства, оскільки виконують вимоги законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про Національну поліцію», а також постанови Кабінету Міністрів України №1236.

Зокрема, за порушення правил карантину передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. А відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», працівники поліції попереджають, виявляють і припиняють кримінальні й адміністративні правопорушення.

В ефірі каналу ICTV﻿ Ігор Клименко зазначив, що дотримання карантинних заходів та оригінальність COVID-сертифікатів в Україні наразі перевіряють 1,4 тис. мобільних рейдових груп.

﻿"Це ті поліцейські, які на постійній основі займаються цією роботою. Ну і звичайно, ще плюс до того 12 тис. працівників поліції – і патрульні, і дільничні офіцери, які щоденно, окрім своєї основної роботи, здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень, у тому числі дотриманням маскового режиму. Всього 14,5 тис. працівників кожного дня заступають на службу" , – сказав Клименко.

Він додав, що лише за останні два тижні було відкрито близько 4,8 тис. протоколів, майже 27 тис. постанов щодо дотримання маскового режиму. Тільки за підроблення COVID-документів було відкрито 210 кримінальних проваджень.