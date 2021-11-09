Разумков "повернув" Зеленському його пораду Порошенку

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав коротку пораду президенту Володимиру Зеленському, повторивши його вислів на адресу колишнього голови держави Петра Порошенка.﻿ Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє УНІАН.

Ведуча попросила екс-спікера ВР назвати одне слово, яким би той зміг висловити свою пораду нинішньому президентові України.

"Думай-те" , - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше Зеленський кликав Порошенка на дебати з аналогічним "закликом".

Ведучі також запитали Разумкова, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо його позбавлять мандату нардепа. На це колишній спікер сказав:

"Я ще тут повоюю".