Разумков "повернув" Зеленському його пораду Порошенку
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав коротку пораду президенту Володимиру Зеленському, повторивши його вислів на адресу колишнього голови держави Петра Порошенка. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє УНІАН.
Ведуча попросила екс-спікера ВР назвати одне слово, яким би той зміг висловити свою пораду нинішньому президентові України.
"Думай-те", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше Зеленський кликав Порошенка на дебати з аналогічним "закликом".
Ведучі також запитали Разумкова, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо його позбавлять мандату нардепа. На це колишній спікер сказав:
"Я ще тут повоюю".