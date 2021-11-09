Одне розчарування: 5 рослин, які краще не купувати початківцям

Деякі квіткарі-початківці впевнені, що куплені ними кімнатні рослини будуть виглядати так само, як на вітрині або в інтернеті. Але багато рослин вимагають спеціального догляду, який іноді не під силу новачкові, повідомляє Профиль.

Фахівці назвали такі культури та пояснили, чому вони – не найкраща покупка для початківців.

Троянда

Часто на початку вибір падає на "знайомі та зрозумілі" варіанти. За вирощуванням кімнатної (або садової) троянди написані тисячі інструкцій, але вона все ще залишається не найкращим варіантом для початківців. Троянда вкрай вимоглива до догляду, тому без спеціальних навичок виростити красиву квітку в будинку практично неможливо.

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Азалія

Ще одна декоративна рослина, яка не підійде квітникарам-початківцям. Найчастіше вона виставляється на продаж у період цвітіння, коли має найбільш красивий вигляд. Ось тільки продавці зазвичай замовчують, що повторно досягти такого цвітіння дуже важко. Також квітникарам важливо пам'ятати при роботі з азалією, що ця рослина отруйна.

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Гузманія

Аналогічна ситуація із гузманією. Ця екзотична рослина цвіте лише раз у житті, а потім починає поступово в'янути. Щоб продовжити життя рослини, квітникареві доведеться відокремлювати від нього пагони для подальшої посадки - завдання, з яким навряд чи впорається недосвідчений квітникар.

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Екзотична стрілиція

Ця рослина охоче цвіте у дикій природі, а будинок залишається звичайним непримітним кущем. Причина у дуже суворих вимогах догляду. Будь-яке, навіть трохи відхилення від рекомендованих показників гарантує, що стрілиція так ніколи і не зацвіте.

Камелія

Ця чайна рослина родом з Азії звикла до високогірного клімату. Цвітіння камелії посідає взимку, у своїй температура має бути від +10 до +12 градусів. Таку температуру відтворити в умовах квартири чи будинку практично неможливо. До того ж камелія вимагає акуратного формування – недбало відокремлений побіг може призвести до загибелі рослини.