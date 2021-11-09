Порошенко закликав до "пекельних" санкцій проти Путіна та Лукашенка
Екс-президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту активно діяти, щоб не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Так він висловив свою підтримку народам Польщі та Литви у зв'язку із міграційною проблемою з боку Білорусі. Про це Порошенко написав у своєму Facebook.
"Висловлюємо щиру солідарність та підтримку дружнім Польщі та Литві, які протистоять цинічній інспірованій Лукашенком та Путіним міграційній навалі", – пише він.
За його словами, режими РФ і Білорусі
"зневажають людські життя та долі й готові задовольняти свої агресивні збочення, кидаючи на колючі дроти тисячі мігрантів, серед яких жінки, діти та люди похилого віку" .
За що Порошенко прочить головам цих країн
"справедливу розплату" – зокрема, у вигляді жорстких санкцій.
"Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти Лукашенка, а й справжнього «ляльковода» та ворога демократичного світу – Путіна", – підсумував п'ятий президент України.