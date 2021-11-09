Легендарний тренер хоче готувати Джошуа до реваншу з Усиком

Легендарний американський тренер Фредді Роуч готовий взятися за підготовку британського ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа до реваншу проти українця Олександра Усика, повідомляє Сьогодні.

"Ти знаєш, де моя зала. Я з ним час від часу зустрічаюся, і я сказав йому, що все, що йому потрібно зробити - це повернутися додому" , - наводить слова Роуча vringe. com.

Фредді Роуч за свою кар'єру тренував Менні Пак'яо, українця Віктора Постола та багатьох інших боксерів.

Зазначимо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися у березні-квітні 2022 року.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Вусік раніше заявляв, що хотів би провести бій із Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".