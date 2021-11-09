У ФРН проти участі України в сертифікації "Північного потоку-2"

Голова енергетичного комітету Бундестагу Клаус Ернст вважає, що Україна не повинна брати участь у сертифікації "Північного потоку-2", її єдиним завданням є оплата рахунків за газ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, Польща також не повинна впливати на сертифікацію "Північного потоку - 2".

"Чому ми повинні брати її до уваги? Вибачте, Польща отримує мита за транзит газу, які оплачують німецькі споживачі. Якщо Польщі потрібні гроші, їй потрібно звернутися в ЄС, а не вимагати їх з німецьких споживачів" , - заявив Ернст.

Він заявив, що "Північний потік-2" необхідно запустити якомога швидше, він ніби-то допоможе знизити ціни на газ у Німеччині.

"Якщо на ринок надійде більше газу, то попит на нього стабілізується і ціни знизяться. Зараз пропозиція не відповідає високому попиту" , - сказав Ернст.

Роль України

Наприкінці жовтня "Оператор ГТС України" подав заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу у федеральне мережеве агентство Німеччини. Рішення по заявці має бути прийнято до кінця поточного тижня.

"Україна не повинна брати участь у сертифікації "Північного потоку-2" , - вважає голова енергетичного комітету Бундестагу.

На його думку, єдине завдання країни - оплачувати рахунки за газ.