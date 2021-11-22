У грудні перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації розшириться

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба﻿ відомства.

Обов'язковій вакцинації тепер підлягають працівники:

- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

- підприємств, установ та організацій державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави. Список таких підприємств можна подивитися у постанові Кабміну від 4 березня 2015 року № 83.

У МОЗ зазначили, що працівники зазначених установ зобов'язані вакцинуватися до 9 грудня. Тих, хто цього не зробить, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.