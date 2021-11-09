Mazda показала новий кросовер CX-50

Mazda дуже постаралася максимально приховати новинку, але підігріла інтерес до прем'єри CX-50, що запланована на 15 листопада. У новому відео-тизері видно лише проблиски кросовера, але навіть за ними ви можете отримати уявлення про те, на що чекати, повідомляє 24 Канал.

Ще на початку жовтня автовиробник нарешті виклав свій план на майбутнє - і це майбутнє принесе до США три нові кросовери. Згодом з'являться два великі кросовери, CX-70 і CX-90, щоб заповнити прогалини в модельному ряді бренду. Першим, однак, є новий CX-50, який Mazda показала на короткому відео в соцмережі в понеділок. Також в Mazda підтвердили дату прем’єри автомобіля 15 листопада.

Звичайно, оскільки ми говоримо про тизер, він не розкриває всього автомобіля. Тим не менш, є кілька ключових деталей, які можна розгледіти на основі коротких проблисків, і ми можемо винести деяку інформацію на основі того, що Mazda заявила минулого місяця. Фактично можна сказати, що це справді Mazda CX-50, оскільки автовиробник повідомляв, що виробництво автомобіля розпочнеться в Алабамі у січні 2022 року.

There is always a new terrain. The journey begins 11/15. pic.twitter.com/YV3sRDPN2K — mazdacanada (@mazdacanada) November 8, 2021

На північноамериканському ринку з'являться дві силові установки нової лінійки: чотирициліндровий гібрид, що підключається, і рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом. Останній призначений для і моделей CX-70 і CX-90.

Сам тизер також натякає на гібридні технології, фокусуючись на природі та проголошуючи: "Завжди є нова місцевість". Крім того, що з його новим кросовером він трохи більше схиляється до деяких позашляхових здібностей, це звучить як жест у бік зеленішого шляху з електрифікацією.

Звичайно, це може бути і маркетинговий хід, за яким поки що не так багато технічної інформації. На щастя, щоб дізнатись істину, чекати залишилося не так багато.