Вчені з'ясували, яка група крові підвищує ризик хвороб

Кожна людина народжується зі своєю групою крові, що визначається типом антигенів на поверхні еритроцитів. Більшість із нас не замислюються про це, але вчені виявили, що група крові може впливати на ризик розвитку серйозних захворювань, повідомляє Профиль.

Злоякісні пухлини

У дослідженні, опублікованому цього року в журналі BMC Cancer, вчені з'ясували, що у людей із групою крові AB(IV) ймовірність розвитку раку стравоходу на 34% вища, ніж у людей із групою крові О(I). Крім того, у носіїв четвертої групи крові ризик розвитку раку шлунка більший на 44%, а у людей з кров'ю групи А (II) він вищий на 37%. Вчені поки що точно не знають, чим обумовлена така залежність, і планують провести додаткові дослідження.

Серцеві захворювання

У носіїв усіх груп крові, крім O (тобто A-II, B-III та AB-IV), підвищений ризик розвитку хвороб серця. Наприклад, опубліковане в журналі Arteriosclerosis, Thrombosis, і Vascular Biology дослідження показало, що у людей з II та III групами крові на 51% частіше з'являються тромби у венах і на 47% частіше – у легенях.

Слабоумство

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Neurology, у людей з кров'ю AB (IV) на 82% частіше розвиваються проблеми з мисленням та пам'яттю, які можуть призвести до деменції.

Коронавірус

Дослідження, про результати якого вчені повідомили в журналі Annals of Internal Medicine, показало, що у людей з групою крові O(I) може бути нижчим ризик зараження коронавірусом (на 12%) та розвитку тяжкої форми хвороби (на 13%).