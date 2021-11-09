Ситуація на польському кордоні: ніч минула спокійно
Ніч на польському кордоні пройшла спокійно, мігранти не намагалися прорватися. Лише одного разу кинули камінь у поліцейський автомобіль. Про це повідомляє прес-служба поліції Польщі.
А тим часом, як повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни", зараз уздовж колючого дроту на кордоні Польщі ходять польські солдати, а через гучномовці лунають сповіщення про заборону перетинати кордон.
"Відвідувачі стихійного наметового поселення тим часом розігрівають сніданок на багатті", - пише канал.
Також з'явилося відео ранку в таборі мігрантів біля кордону Білорусії та Польщі.