Ситуація на польському кордоні: ніч минула спокійно

Ніч на польському кордоні пройшла спокійно, мігранти не намагалися прорватися. Лише одного разу кинули камінь у поліцейський автомобіль. Про це повідомляє прес-служба поліції Польщі.

Na granicy noc minęła w miarę spokojnie. Jedynie w policyjny samochód poleciał kamień. #naGranicy pic.twitter.com/mCqShhG0Ri - podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 9, 2021

А тим часом, як повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни", зараз уздовж колючого дроту на кордоні Польщі ходять польські солдати, а через гучномовці лунають сповіщення про заборону перетинати кордон.

"Відвідувачі стихійного наметового поселення тим часом розігрівають сніданок на багатті", - пише канал.

Також з'явилося відео ранку в таборі мігрантів біля кордону Білорусії та Польщі.