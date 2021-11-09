В Україні набув чинності закон про захист тварин

З 8 листопада, в Україні набув чинності новий закон про захист прав тварин, повідомляє Апостроф.

З цього дня особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити наявність повідця, якщо вихованець може становити небезпеку для життя або здоров'я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід. На домашній тварині має бути нашийник з позначками-ідентифікаторами.

Згідно із законом, жорстоким поводженням тепер вважається не лише порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з ними та їх транспортування.

Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння обов'язково повинен бути документ від ветеринара. Законом тепер встановлюється вичерпний перелік причин для умертвіння тварин.

Забороняється їх умертвіння для регулювання чисельності безпритульних тварин. Разом з тим забороняється бити, травмувати, отруювати тварин, примушувати до нападу одних тварин на інших, використовувати їх як мішень під час стрілянини.

Законом також встановлено гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин, заборону розведення птиці для фуа-гра. Забороняється надавати фотопослуги з тваринами.

Нагляд за захистом тварин від жорстокого поводження здійснюють органи Нацполіції. І вони ж вживають відповідних заходів.

Місцеві ради тепер мають не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності, а також встановлюють перелік тварин, які потребують охорони на їхній території.