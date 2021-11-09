Світовій економіці прогнозують застій через Китай

Боргові проблеми, з якими стикається сектор нерухомості в Китаї, може обернутися багаторічним застоєм. І він торкнеться не лише внутрішньої економіки КНР, а й світу загалом, пообіцяв економіст та науковий співробітник Китайського центру Оксфордського університету Джордж Магнус, повідомляє Лента.Ру.

Магнус вважає, що найближчим часом друга за величиною економіка світу матиме великі боргові проблеми.

"Я думаю, що ринок нерухомості справді підійшов до переломного моменту" , - констатував експерт.

Ситуація на ринку нерухомості Китаю ускладнюється через проблемного забудовника. У 2022 році Evergrande має погасити облігації на суму 7,4 мільярда доларів. У 2021 році компанія вже допускала прострочення платежів і навіть припиняла у зв'язку з цим торги своїми акціями. Компанія опинилася на межі дефолту, її загальний борг становив 305 мільярдів доларів — близько 2 відсотків ВВП Китаю. Пекін побоюється, що потенційний дефолт забудовника вплине на світову економіку, ринки та фінансову систему Китаю.

Влада країни вимагає від засновника Evergrande Хуея Ка Яна розбиратися з боргами корпорації самостійно. За даними Bloomberg, з 2009 року Хуей Ка Ян отримав понад 7 мільярдів доларів за рахунок дивідендів, 3,3 мільярда він витратив на купівлю цінних паперів, а також придбав нерухомість, літаки та величезну яхту. Агентство зазначає, що тільки розкішні активи засновника компанії могли б покрити купони по облігаціях.