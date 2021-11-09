Білорусь звинуватила Польщу на початку військової діяльності

Розміщення Польщею 10 тисяч військових біля польсько-білоруського кордону є порушенням двосторонніх додаткових домовленостей та військовою діяльністю, повідомляє Вести.

Таку заяву зробили у Міністерстві оборони Білорусі у вівторок, 9 листопада.

"До цього моменту Мінськ не отримав від польської сторони ні повідомлення, ні запрошення спостерігачів" , - йдеться у повідомленні.

У Мінську назвали бездоказовими звинувачення Варшави у порушенні польського кордону білоруськими військовими та їх причетності до міграційної кризи.

Тим часом у таборі мігрантів біля кордону Білорусі та Польщі зустріли ранок. Уздовж колючого дроту ходять польські солдати, через гучномовці лунають сповіщення про заборону перетинати кордон. Відвідувачі стихійного наметового поселення розігрівають сніданок на багатті.