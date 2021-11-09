Ціна на мед досягла максимуму
Особливість поточного медового сезону — в тому, що ціна на мед досягла свого максимуму за останні роки спостереження. Для виробника ціна сягнула до 60 грн/кг, повідомляє AgroPortal.
Про це сказав комерційний директор ТОВ «Бартник» Вадим Паньковський.
«Був такий період, який я називаю «акція». Тоді ціна становила майже $2,2 за кілограм. Такого не було ще в Україні за останній час. Це — результат неадекватної поведінки посередників в заготівлі. У минулому році їм вдалося отримати комісію за свою роботу», — сказав він.
Це, за його словами, 10 грн/кг. Цього року така тенденція знову спостерігається, каже він.
«Так звані посередники інвестували зароблені кошти. Потім в надії, що вони знову зароблять, шукали експортерів, щоб продати їм за високими цінами продукцію. Декому вдалося, більшості — ні», — зазначив Вадим Паньковський.
На його думку, самі експортери виховали цей прошарок.
«Раніше без них справлялися, наразі вже не вдається. У нас є можливість з ними не працювати», — розповів він.
Також Паньковський говорить, що наразі в країні достатньо якісного меду.
«Минулорічний сезон закінчився в нуль у зв«язку з високими цінами на мед. Продукція, яку пасічники збирали останні три-чотири роки, була реалізована вся», — розповів він.
На прикладі ТОВ «Бартник», каже Паньковський, видно, що у цьому сезоні непоганим був урожай меду з акації та неврожай меду з липи.
«Асортимент готової продукції у нас збільшився. З«явилися нові позиції на внутрішньому ринку. За останній рік це — мед з коріандру та гречки», — додав він.