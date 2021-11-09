Ціна на мед досягла максимуму

Особливість поточного медового сезону — в тому, що ціна на мед досягла свого максимуму за останні роки спостереження. Для виробника ціна сягнула до 60 грн/кг, повідомляє AgroPortal.

Про це сказав комерційний директор ТОВ «Бартник» Вадим Паньковський.

«Був такий період, який я називаю «акція». Тоді ціна становила майже $2,2 за кілограм. Такого не було ще в Україні за останній час. Це — результат неадекватної поведінки посередників в заготівлі. У минулому році їм вдалося отримати комісію за свою роботу», — сказав він.

Це, за його словами, 10 грн/кг. Цього року така тенденція знову спостерігається, каже він.

«Так звані посередники інвестували зароблені кошти. Потім в надії, що вони знову зароблять, шукали експортерів, щоб продати їм за високими цінами продукцію. Декому вдалося, більшості — ні», — зазначив Вадим Паньковський.

На його думку, самі експортери виховали цей прошарок.

«Раніше без них справлялися, наразі вже не вдається. У нас є можливість з ними не працювати», — розповів він.

Також Паньковський говорить, що наразі в країні достатньо якісного меду.

«Минулорічний сезон закінчився в нуль у зв«язку з високими цінами на мед. Продукція, яку пасічники збирали останні три-чотири роки, була реалізована вся», — розповів він.

На прикладі ТОВ «Бартник», каже Паньковський, видно, що у цьому сезоні непоганим був урожай меду з акації та неврожай меду з липи.