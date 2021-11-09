Черкаська область може потрапити до "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій щодо встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки в Черкаській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів щодо скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської — 18-ї — області на "червоний" рівень епідемічної небезпеки" , — зазначив він.

У зоні ризику, за словами Ляшка, Вінницька та Харківська області.