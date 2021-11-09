ПСЖ знайшов для Мессі зіркового партнера у Реалі

Парі Сен-Жермен має намір отримати Каріма Бензема так само, як Ліонеля Мессі - тобто в статусі вільного агента, повідомляє Сьогодні.

ПСЖ планує підписати зірку Реала Каріма Бензема, який нещодавно забив два м'ячі Шахтарю, як вільного агента у 2023 році.

Бензема стане заміною для Кіліана Мбаппе, у якого закінчиться контракт із ПСЖ влітку 2022-го. При цьому Мбаппе активно сватають якраз у Реал.

Тим часом парижани хочуть зібрати найкращих гравців Франції, тому їм також цікавий і півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба.

Зазначимо, що Бензема ще не розпочинав переговори з Реалом про новий контракт, і варіант завершення кар'єри у рідній країні йому видається цікавим.

Питання лише, чи буде Карім у 35 з половиною років (стільки йому буде у 2023-му) так само результативне, як зараз.

У поточному сезоні Бензема провів 15 матчів, у яких відзначився 14 голами та 8 результативними передачами. Його називають одним із головних претендентів на "Золотий м'яч".