Позбутися, щоб схуднути: звички, що заважають скинути вагу

У холодильнику - тільки овочі і куряча грудка, виключили молочку / глютен / картоплю / хліб та ін., а відображення в дзеркалі все ще не радує, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Звіртеся зі списком, чи немає у вас звичок, що заважають зниженню ваги, яким поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Шукаєте ворогів серед продуктів і радикально їх виключаєте, замість того, щоб знати, в чому полягає збалансований раціон. Баланс нутрієнтів і загальний обсяг з'їденого за день - ось що дійсно важливо!

Звички, які заважають скинути вагу