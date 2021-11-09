Сів на мілину: на Далекому Сході зазнав катастрофи контейнеровоз

Неподалік берега біля мису Козина поблизу Знахідки на Далекому Сході сів на мілину контейнеровоз Rise Shine, що ходив під прапором Панами, повідомляє Корреспондент.

Довжина контейнеровозу – 101 м, ширина – 19 м.

Повідомляється, що через наближення циклону судно, що прямувало рейсом з Нінбо (КНР) до порту Східний (РФ), було направлено до затоки на схід, де стало на якір. Але коли Rise Shine почав робити зміну якірної стоянки, він сів на мілину.

За словами начальника аварійно-рятувального підрозділу порту Находка, судно переломилося навпіл.

На його борту 298 тонн пального. Зазначається, що біля судна вода має незвичайний відтінок - маслянистий колір тягнеться від контейнеровоза у бік Подосьонова.

Як стверджує місцева влада, небезпечних вантажів у контейнерах немає, а для запобігання розливу пального навколо Rise Shine побудують бонову огорожу.