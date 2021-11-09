Ціни на газ у Європі впали на 4,5 відсотка на тлі рішення "Газпрому" збільшити постачання з Росії. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

Вартість газу опустилася нижче за 900 доларів за тисячу кубометрів. На момент написання новини ціна дещо відновилася та досягла 914 доларів за тисячу кубометрів.

Вартість газу знизилася після того, як 9 листопада транзит до Німеччини трубопроводом «Ямал-Європа» зріс у 2,5 рази порівняно з увечері 8 листопада, до більш ніж 850 тисяч кубометрів на годину.