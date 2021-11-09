Кардіолог розповіла, як позбулася "страшного відчуття" ночами

Жахливе відчуття кома в горлі, коли в людини з'являється страх, що вона може задихнутися, найчастіше видає типовий невроз, вважає кардіолог, кандидат медичних наук Ганна Кореневич, повідомляє Российская газета.

Насамперед потрібно звернутися до лікаря та пройти відповідні обстеження, щоб виключити, наприклад, захворювання гортані.

"Якщо в житті в стресовий момент з'явилася грудка в горлі. Це дуже неприємне і страшне відчуття, коли ти буквально не можеш дихати. Воно посилювалося в нічний час. В результаті ніякої патології виявлено не було. Це був невроз. Сьогодні це нормальна тенденція, Це немає нічого надприродного. Це лікується", - зазначила кардіолог.

Перший лікар, якого слід відвідати, це лор. Потім - ендокринолога та невропатолога, гастроентеролога, кардіолога, якщо проблему не вдається виявити. Якщо фахівці підтвердять, що немає жодної органічної причини для появи кома в горлі, то необхідно записатися до психотерапевта.