У гравця збірної Данії діагностували невиліковну хворобу

У форварда французької "Ніци" та збірної Данії Каспера Дольберга виявили діабет під час медобстеження. Про це сам 24-річний нападник розповів на своїй сторінці в Instagram, повідомляє УНІАН.

"Ця новина стала несподіванкою, але я щиро радий, що нарешті виявив причину нездужання останніх кілька тижнів. Щасливий, тому що лікарі сказали мені, що правильне лікування ніяк не вплине на мою футбольну кар'єру" , - заявив Дольберг.

Каспер має діабет першого типу. В основному на цю недугу страждають молоді люди до 30 років, також захворювання може бути вродженим. Вилікувати його неможливо, але можна звести симптоми до мінімуму та запобігти ускладненням.

Дольберг сприяв тому, щоб Данія сенсаційно стала півфіналістом Євро-2020. Нападник став найкращим бомбардиром своєї команди на турнірі, забивши три голи.

Перед переїздом до "Ніцци" Каспер захищав кольори "Аякса" і допоміг нідерландському клубу дістатися півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19.