Картини Байдена-молодшого назвали лазівкою для корупції

Колишній глава Управління державної етики при адміністрації Барака Обами Уолтер Шауб розкритикував продаж у галереї Нью-Йорка картин сина президента США Джо Байдена Хантера, повідомляє Газета.ru.

За його словами, купівля картин, які не мають об'єктивної цінності, є гарною нагодою для корупціонерів передати сім'ї президента «мільйони доларів».

"Якби це були Трамп, Сі або Путін, у вас не було б жодних сумнівів у тому, що це створює лазівку для передачі грошей першій сім'ї в обмін на доступ або послуги" , - написав Шауб у твіттері.

При цьому він підкреслив, що Хантер Байден не має художньої освіти.

Як пише Nine Day News, виставка робіт Хантера Байдена в галереї Нью-Йорка планується протягом кількох тижнів. Очікується, що картини буде продано за допомогою аукціону за «десятки тисяч доларів».

При цьому, згідно з правилами, розробленими в Білому домі, імена покупців триматимуться в секреті від Байдена та його родини, а клієнтам, які запропонували «підозріло великі» суми грошей, буде відмовлено в участі в торгах.