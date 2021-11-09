У США затримано українця, який вимагав 50 млн доларів від Apple

Міністерство юстиції США оголосило про арешт українця Ярослава Васинського за його участь у REvil – групі, яка здійснювала атаки програм-вимагачів на підприємства та державні установи у США, повідомляє Вести.

Хакер брав участь у крадіжці креслень ноутбука MacBook Pro з процесором M1 Max і вимагав Apple 50 мільйонів доларів.

Васинського було затримано на початку цього року разом із хакером із групи REvil. Вони проникли в мережу Apple та вкрали креслення нового MacBook Pro. Українця було затримано у Польщі. Зараз він очікує на екстрадицію до США, де йому загрожує до 115 років позбавлення волі.

У квітні REvil зламали мережу компанії Quanta, одного із ключових партнерів Apple. Там хакери виявили креслення MacBook Pro з чіпами M1 Pro та M1 Max, які Apple представила пізніше цієї осені. Завдяки зламу ЗМІ дізналися деякі подробиці про ноутбуки задовго до релізу, наприклад, що Apple збільшить розмір екрану.

Тоді REvil зажадали від Apple 50 мільйонів доларів за креслення ще не анонсованих продуктів. Через кілька днів вони видалили зі свого сайту всі документи та заяви, пов'язані з Apple.

ФБР також оголосило у розшук другого члена кібербанди REvil, росіянина Євгена Поляніна. Його звинувачують у незаконному отриманні 13 мільйонів доларів у результаті більш ніж 3000 атак хакерів на комп'ютерні мережі американських компаній.

І Васинському, і Полянину були пред'явлені звинувачення у змові з метою шахрайства та діяльності, пов'язаної з комп'ютерами, суттєвих підрахунках пошкоджень захищених комп'ютерів та змові з метою відмивання грошей. Васінському загрожує до 115 років позбавлення волі у разі визнання винним, а Полянину – до 145 років (такі терміни допускає американське законодавство). Хоча Васинський перебуває під вартою, Поляніна не заарештовано і ймовірно він перебуває за кордоном.