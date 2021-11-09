Кремінь: Українська – одна з 30 найпоширеніших мов світу

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу. Про це, посилаючись на його сторінку в соцмережі, повідомляє Новое время.

"Українська входить до тридцяти найпоширеніших мов світу. На ній розмовляють понад 45 мільйонів людей. Більшість із них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза нашою державою — особлива сторінка", — написав він.

За його словами, українців, які мешкають на різних континентах, — не менше 20 мільйонів.

"Саме мова - цементуючий фактор українських громад у Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії", - сказав він.

У вівторок, 9 листопада, з нагоди Дня української писемності та мови в Україні відбувається традиційний флешмоб — радіодиктант національної єдності.