Голова комітету арбітрів УАФ Лучі отримав відомого помічника

Колишній італійський арбітр Нікола Ріццолі працюватиме з головою комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, повідомляє Сьогодні.

Ріццолі матиме своїм головним завданням розвиток ВАР, а також формування та зростання всього українського суддівського руху, повідомляє Sky Sport.

50-річний Ріццолі завершив кар'єру арбітра у 2017 році. Обслуговував фінали Ліги чемпіонів-2013 та чемпіонату світу-2014. Був визнаний найкращим арбітром Євро-2016.

Кар'єра арбітра склалася для Ріццолі чудово. Її піком став фінал чемпіонату світу 2014 року між Німеччиною та Аргентиною на легендарній "Маракані". Упродовж чотирьох років Ріццолі керував італійськими суддями, після чого передав ці повноваження Джанлуці Роккі.

Промені працює в Україні з 2010 року. Спочатку він був помічником куратора суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліни, а головою комітету арбітрів УАФ став улітку 2015 року.

Нагадаємо, що Лучано Лучі опосередковано став учасником скандалу в Україні. Наприкінці серпня автомобіль, яким їхав італієць, потрапив у ДТП. Винуватцем аварії була інша людина.