Нова пошта збирає заявки на встановлення поштоматів у під'їздах будинків
Компанія "Нова пошта" дозволила українцям просити про встановлення поштоматів у під'їздах за певними адресами. Щоправда, скористатися такою можливістю зможуть лише мешканці міст-мільйонників – Києва, Харкова, Одеси та Дніпра. Забирати вантажі з таких поштоматів можуть лише мешканці будинків, де ці пристрої встановлені, повідомляє Обозреватель.
Щоб замовити встановлення поштомату в будинку, потрібно заповнити анкету, повідомили в пресслужбі компанії. В опитувальнику доведеться вказати не лише адресу, а й особисті дані – ім'я та прізвище, номер телефону, електронну адресу. В анкеті є графи для юридичних осіб.
Якщо ви не зможете встановити поштомат всередині будинку, пристрій може поставити зовні. Поштомати, до речі, досить сильно відрізняються за розмірами – вони бувають на 10, 16, 26, 36 і 48 комірок.
Обмеження на посилки
Доставка до поштоматів працює далеко не для всіх посилок. Для цього відправлення має відповідати таким критеріям:
- бути повністю сплаченим;
- вага має становити до 20 кг;
- оголошена вартість – не більше ніж 6000 грн;
- максимальні габарити – 40х60х30 див.
Посилання зберігається у поштоматі лише 3 дні. Після цього вантаж відправляють до найближчого відділення, де його можна забрати ще протягом 7 днів.
Як забрати посилку з пошти
- При оформленні доставки замість номера відділення необхідно вказати номер пошти.
- Коли надсилання буде в поштоматі, надходить повідомлення про її прибуття.
- Після отримання повідомлення обов'язково потрібно оплатити послугу. Це можна зробити через програму "Нової пошти" для смартфонів або на сайті компанії в розділі "Трекінг".
- Щоб відкрити комірку, потрібно прийти до поштомата зі смартфоном, увімкнути GPS і запустити програму "Нової пошти". Без увімкнення GPS програма може "не зрозуміти", що ви знаходитесь біля пошти і не надати потрібні функції.
- У програмі потрібно зайти в розділ "Мої відправлення". Якщо у списку не одна посилка, потрібно вибрати ту, яку збираєтесь забрати.
- Відкривши експреснакладну потрібної посилки, натисніть кнопку "Відкрити комірку".
- Після цього можна забирати посилку та перевіряти її. Якщо все гаразд, у додатку слід зазначити, що посилка отримана.
- Якщо ви випадково закрили комірку, не діставши з неї посилку, у додатку можна буде натиснути кнопку "Відкрити комірку повторно".