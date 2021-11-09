Нова пошта збирає заявки на встановлення поштоматів у під'їздах будинків

Компанія "Нова пошта" дозволила українцям просити про встановлення поштоматів у під'їздах за певними адресами. Щоправда, скористатися такою можливістю зможуть лише мешканці міст-мільйонників – Києва, Харкова, Одеси та Дніпра. Забирати вантажі з таких поштоматів можуть лише мешканці будинків, де ці пристрої встановлені, повідомляє Обозреватель.

Щоб замовити встановлення поштомату в будинку, потрібно заповнити анкету, повідомили в пресслужбі компанії. В опитувальнику доведеться вказати не лише адресу, а й особисті дані – ім'я та прізвище, номер телефону, електронну адресу. В анкеті є графи для юридичних осіб.

Якщо ви не зможете встановити поштомат всередині будинку, пристрій може поставити зовні. Поштомати, до речі, досить сильно відрізняються за розмірами – вони бувають на 10, 16, 26, 36 і 48 комірок.

Обмеження на посилки

Доставка до поштоматів працює далеко не для всіх посилок. Для цього відправлення має відповідати таким критеріям:

бути повністю сплаченим;

вага має становити до 20 кг;

оголошена вартість – не більше ніж 6000 грн;

максимальні габарити – 40х60х30 див.

Посилання зберігається у поштоматі лише 3 дні. Після цього вантаж відправляють до найближчого відділення, де його можна забрати ще протягом 7 днів.

Як забрати посилку з пошти